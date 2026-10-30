У Польщі заговорили про "держпереворот": поліція оточила будівлю Конституційного трибуналу

Конституційний трибунал Польщ / © скриншот з відео

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У Польщі спалахнула політична криза довкола Конституційного трибуналу. Голову суду Богдана Свечковського та його заступника відсторонили від посад, будівлю оточила поліція, а опозиція заявила про «держпереворот».

Про це повідомляє PAP із посиланням на сайт Конституційного трибуналу, та Polsat News.

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Чому відсторонили голову Конституційного трибуналу

Як повідомляє PAP, суддя з найдовшим стажем Анна Корвін-Пьотровська очолила Конституційний трибунал (як Конституційний суд) і на місяць відсторонила від обов’язків Богдана Свечковського та Бартоломея Соханського.

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Рішення ухвалено на підставі статті 130 Закону про устрій загальних судів:

«Якщо суддю затримано за скоєння умисного злочину на місці злочину або якщо, з огляду на характер вчиненого суддею діяння, авторитет суду чи істотні інтереси служби вимагають негайного відсторонення його від виконання службових обов’язків, голова суду або міністр юстиції можуть постановити негайне призупинення виконання службових обов’язків судді до моменту ухвалення рішення дисциплінарним судом, але не довше ніж на місяць».

Зазначається, що причиною відсторонення стало те, що вони незаконно блокували збори суддів та формування складів для розгляду справ. Водночас на сторінці Трибуналу в мережі X заявили, що сайт установи захопили, а Свечковський продовжує виконувати свої обов’язки.

Поліція охороняє суд та як відреагував Дональд Туск

Як повідомляє Polsat News, будівлі Конституційного трибуналу та біля її огорожі чергують співробітники поліції. У варшавському управлінні поліції пояснили, що проводять службові заходи за зверненням судді Анни Корвін-Пьотровської щодо можливої загрози життю та здоров’ю працівників суду.

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Водночас міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек повідомив, що подав до Трибуналу п’ять заяв про зняття імунітету, які зокрема стосуються Свечковського та його заступника.

На тлі подій прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував заяву про необхідність відновлення законності.

«Відновлення верховенства права — наш обов’язок. Після років беззаконня, яке панувало у ПіС це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає», — наголосив Дональд Туск.

© скриншот

Звинувачення у «держперевороті» та повернення президента

У польських медіа зазначається, що конфлікт є продовженням боротьби довкола реформи суду. Уряд Дональда Туска прагнув призначити нових суддів. Однак президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести призначених парламентом кандидатів, а відсторонений голова Свечковський блокував їхній допуск до роботи.

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Після останніх подій біля будівлі Трибуналу зібралися протестувальники, а опозиційні сили звинуватили уряд Туска у спробі захоплення суду та «державному перевороті».

Зазначається, що через загострення ситуації президент Кароль Навроцький перервав свій візит до Сенегалу. його літак розвернувся над Іспанією та взяв курс назад до Варшави.

Нагадаємо, уряд Польщі пропонує змінити закон про польське громадянство. Мета ініціативи — адаптувати законодавство до збільшення кількості іноземців, які проживають у країні, а також посилити безпеку процедур набуття громадянства.

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