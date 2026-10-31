У Польщі заявили про державний переворот: усунутий голова Конституційного трибуналу звинуватив уряд у захопленні влади

Конституційний трибунал у Польщі / © Associated Press

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У Польщі відбувається державний переворот, оскільки уряд намагається захопити контроль над Конституційним трибуналом.

Про це заявив вранці у суботу, 31 жовтня, усунутий від виконання обов’язків голови Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський, якого цитує RMF24.

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«Ми маємо справу з замахом на конституційний орган держави, із державним переворотом. Ця влада сьогодні показала, що здатна піти на будь-яке беззаконня», — заявив Свєнчковський під час виступу перед прихильниками, які зібралися біля будівлі Трибуналу.

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Він наголосив, що захоплення приміщення установи не означає встановлення контролю над самим конституційним органом.

«Можна підступно захопити будівлю, але неможливо захопити конституційний орган держави. Трибунал формують призначені відповідно до закону судді, а не узурпатори, які потрапили туди через задні ворота в супроводі урядової охорони», — сказав голова КТ.

За словами Свєнчковського, дії уряду проти незалежного Конституційного трибуналу не мають прецедентів у світі та ставлять під сумнів належність Польщі до демократичних правових держав.

Він також заявив, що жодна політична влада не може самостійно визначати, хто має її судити, і призначати суддів відповідно до власних уподобань.

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«Не можна мовчати й погоджуватися на загарбання держави та її інституцій», — наголосив Свєнчковський, додавши, що незалежність Конституційного трибуналу є гарантією захисту прав і свобод громадян від зловживань влади.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив ситуацію необхідністю відновлення законності в Конституційному трибуналі, який, за його словами, був політизований попередньою владою. Він звинуватив Свєнчковського в порушенні закону через передачу політично чутливих справ особисто обраним суддям.

Президент Польщі Кароль Навроцький скликав термінові консультації з представниками парламентських сил на тлі загострення ситуації навколо Конституційного трибуналу.

Нагадаємо, Польщі розгорілася справжня конституційна криза. У пʼятницю ввечері, 30 жовтня, президент Кароль Навроцький перервав свій візит до Сенегалу й терміново повернувся до країни через зміну голови конституційного трибуналу (КБ). На сайті суду зʼявилося повідомлення, що голову Богдана Свєнчковського та віцеголову Бартоломея Соханського відсторонили від посад, а суддя Анна Корвін-Пьотровська, маючи найбільший стаж, очолила КБ.

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