У Польщі заявили про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю: що відбувається

На польсько-білоруському кордоні активізувалися нелегальні мігранти / © із соцмереж

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У Польщі заявили про активізацію на кордоні з Білоруссю нелегальних мігрантів, які стають агресивнішими в своїх спробах проникнути на територію Євросоюзу.

Про це повідомив польський віцепрем’єр-міністр та очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Polsat News.

За його словами, іноземці, яким сприяє режим Лукашенка, стають дедалі жорстокішими — кидають каміння чи гілки, намагаються розрізати огорожу болгарками.

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Тільки за одну ніч було зафіксовано три сотні спроб нелегального проникнення до Польщі, при цьому мігранти діяли великими групами.

Косіняк-Камиш назвав загострення на кордоні цілеспрямованою атакою на Польщу та Європу, яка здійснюється під опікою Білорусі та Росії.

При цьому він попередив, що Польща більше не приймає заяв на надання притулку, тому всі спроби нелегального перетину кордону будуть розцінюватися як порушення закону.

«Ми маємо чітко і зрозуміло повідомити всім тим, хто думає, що вони легко знайдуть нелегальний шлях до Європи за участю Білорусі та Росії: вони його не знайдуть, тому що ми не приймаємо заяви про притулок. Ми просто хочемо застерегти їх, щоб вони не потрапили в пастку білоруського та російського режимів», — додав польський віцепрем’єр.

Нагадаємо, раніше під час спроби перетнути польський кордон з боку Білорусі мігранти напали на прикордонний патруль.