У Польщі закрили аеропорт «Жешув» через «військову активність»
У ніч проти 10 вересня польський аеропорт Жешув тимчасово закрили через загрозу в повітряному просторі.
У ніч на 10 вересня аеропорт Жешув у Польщі був закритий через «незаплановану військову активність».
Про це йдеться у повідомленні системи інформування авіаційних служб Notamify.
В оперативному командуванні Збройних сил Польщі підтвердили, що для гарантування безпеки у повітряному просторі країни Оперативний командувач активував усі необхідні процедури.
«У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності», — йдеться у повідомленні військових у соцмережі Х.
У командуванні наголосили, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо у районах, які межують із потенційною зоною загрози.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.