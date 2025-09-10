ТСН у соціальних мережах

У Польщі закрили аеропорт «Жешув» через «військову активність»

У ніч проти 10 вересня польський аеропорт Жешув тимчасово закрили через загрозу в повітряному просторі.

Аеропорт «Жешув»

Аеропорт «Жешув» / © wikipedia.org

У ніч на 10 вересня аеропорт Жешув у Польщі був закритий через «незаплановану військову активність».

Про це йдеться у повідомленні системи інформування авіаційних служб Notamify.

В оперативному командуванні Збройних сил Польщі підтвердили, що для гарантування безпеки у повітряному просторі країни Оперативний командувач активував усі необхідні процедури.

«У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності», — йдеться у повідомленні військових у соцмережі Х.

У командуванні наголосили, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо у районах, які межують із потенційною зоною загрози.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

