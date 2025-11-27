Польща заочно арештувала підозрюваних у саботажі на залізниці: що про них відомо

Залізниця Польщі (ілюстративне фото) / © Associated Press

Окружний суд столичного міста Варшави заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Євгена І. (41 рік) та Олександра К. (39 років), підозрюваних у скоєнні диверсій на залізничних коліях у Польщі 15 та 16 листопада.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, рішення суду дозволило прокуратурі видати ордер на арешт чоловіків, що має відбутися не пізніше п’ятниці.

Видача національного ордера на арешт відкриває шлях для подальших міжнародних кроків, а саме — подання Європейського ордера на арешт та запиту на «червоне оголошення» Інтерполу. Це також дозволить опублікувати фотографії підозрюваних.

Акти саботажу, у яких підозрюють чоловіків, відбулися на залізничній лінії Варшава–Люблін: було пошкоджено колії у населеному пункті Міце та тягову мережу поблизу Пулав.

За даними слідства, підозрювані Євген І. та Олександр К. наразі не перебувають на території Польщі, оскільки виїхали до Білорусі.

Нагадаємо, диверсії на колії в Польщі відбулися 15 та 17 листопада. Перший інцидент стався поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві на Люблінському напрямку — вибух пошкодив рейки, а неподалік виявили ще один вибуховий пристрій, який не спрацював.

Раніше повідомлялося, польські правоохоронці повідомили про докази, що свідчать про ймовірну причетність ще одного громадянина України до актів саботажу на залізничній інфраструктурі.