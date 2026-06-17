У Польщі запроваджують нові правила працевлаштування: що чекає на українців від 8 липня

У Польщі перевірятимуть трудові контракти українців / © ТСН.ua

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На початку липня 2026 року польська Національна інспекція праці отримає розширені повноваження для ретельної перевірки умов працевлаштування. Головною метою цих нововведень стане виявлення випадків, коли цивільно-правові договори або контракти формату B2B фактично приховують повноцінні трудові відносини.

Про це повідомляє inPoland.

Двоетапна модель перевірки компаній

Нова система контролю працюватиме у 2 етапи і розпочнеться з винесення попередження роботодавцю. Якщо інспектор виявить порушення безпосередньо під час перевірки підприємства, він видасть офіційне розпорядження щодо швидкого виправлення ситуації.

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Ігнорування таких рекомендацій призведе до відкриття повноцінного провадження проти порушника. Наслідком цього стане адміністративне рішення про примусове перетворення цивільної угоди на трудовий договір або ж передача справи до спеціалізованого суду.

Представники польської інспекції наголошують, що їхня реформа не має на меті автоматично карати місцевий бізнес. Головним завданням залишається виключно швидке приведення всіх професійних відносин у повну відповідність із чинним законодавством.

Критерії оцінки та цифровізація даних

Під час аудиту фахівці звертатимуть увагу на 3 ключові критерії, які беззаперечно свідчать про наявність реальних трудових відносин. Йдеться про особисте виконання обов’язків, роботу під суворим наглядом керівника та чітке визначення місця і часу праці.

Усі ці елементи є базовими складовими класичного трудового договору в сусідній країні. Саме тому для контролюючих органів вирішальною стане фактична форма зайнятості українця чи іншого іноземця, а не формальна назва підписаного документа.

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Для підвищення ефективності аудитів польська влада запроваджує масштабний обмін даними між різними державними установами. Інформація з податкової адміністрації та управління соціального страхування дозволить автоматично виявляти масові заміни штатних посад на гнучкі контракти.

Нагадаємо, у Польщі призупинили полегшене працевлаштування українців. Очікувалося, що список затребуваних професій зі швидким працевлаштуванням опублікують улітку.

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