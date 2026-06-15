Поліція Польщі / Фото ілюстративне

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У польському місті Бяла-Підляська (Люблінське воєводство) вранці 15 червня було застрелено 44-річного громадянина Росії Семена Скрепецького.

Про це повідомляє низка польських ЗМІ, зокрема, wpolsce24.tv.

Що відомо про вбивство Скрепецького — поліція

Польська поліція підтвердила особу загиблого та продовжує розслідування обставин злочину. За даними правоохоронців, напад стався близько 10:00 на вулиці Королеви Ядвіги. Невідомий відкрив вогонь по чоловікові, після чого втік. Попри спроби медиків врятувати потерпілого він помер на місці події.

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Семен Скрепецький — художник-карикатурист / © Антикор

Ким був Скрепецький

Польські медіа з посиланням на власні джерела повідомило, що жертвою став Семен Скрепецький — російський художник, політичний емігрант і критик режиму очільника Кремля Володимира Путіна.

Художник висміював не лише Путіна, а й Лукашенка, Кадирова та інших / © Антикор

За інформацією журналістів, чоловік проживав у Польщі після виїзду з Росії та відкрито виступав проти політики Кремля.

Офіційно польські правоохоронні органи наразі підтвердили лише громадянство та вік загиблого.

Масштабна спецоперація після вбивства

Після стрілянини поліція розпочала масштабну операцію з пошуку нападника. В місті були виставлені блокпости, перевірялися дороги та посилювалися заходи безпеки біля навчальних закладів.

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У поліції повідомили, що на території повіту не зафіксовано інших інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї.

Правоохоронці також звернулися до очевидців події з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.

Повідомляють про затримання підозрюваного

За даними місцевих джерел, одного зі ймовірних нападників могли затримати неподалік консульства Білорусі в Бялій-Підляській.

ЗМІ стверджують, що затриманий може бути громадянином Білорусі. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від поліції або прокуратури наразі немає.

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Прокуратура розглядає справу як умисне вбивство з застосуванням вогнепальної зброї.

«На місці працювала слідчо-оперативна група під наглядом прокурора. Ми збираємо докази та опитуємо свідків», — заявив виконувач обов’язків речника Окружної прокуратури Любліна Марцін Козак.

Наразі слідчі встановлюють мотиви злочину та перевіряють усі можливі версії, зокрема ймовірний політичний мотив убивства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг бути вбитий токсином отруйної жаби. Токсин, який був отриманий з еквадорської жаби-дереволаза, застосували, бо він «надійніший метод вбивства», ніж «Новачок».

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