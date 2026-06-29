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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

З Польщі депортують 9 українців, які влаштували мітинги проти української влади: деталі

За словами польських правоохоронців, організатори провокацій використовували емоційні теми української внутрішньої політики, а фінансування схеми йшло безпосередньо з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Негайне видворення за роботу на Москву: з Польщі депортують 9 українців

Негайне видворення за роботу на Москву: з Польщі депортують 9 українців / © Getty Images

Польща депортує дев’ятьох українців і двох білорусів, які вербували співвітчизників для проплаченої участі у мітингах за вказівками з РФ.

Про це заявило Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Останніми днями у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Закопаному та Бидгощі польські силовики у затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі для негайного видворення з Польщі.

За інформацією польських спецслужб, затримані особи мали зв’язки в Росії та Білорусі. З осені 2025 року вони вербували та платили учасникам демонстрацій, організованих серед українських біженців, які проживають у Польщі. Учасники протестів отримували винагороду за свою участь, і, за даними ABW, кошти на цю мету надходили з Російської Федерації.

Організатори мали на меті поступово впливати на спільноту українських біженців у Польщі та використовувати цю групу для просування політичних гасел. Для розпалювання протестів використовувалися емоційні теми, включаючи корупційні скандали та актуальні події в українській внутрішній політиці.

«З осені 2025 року ці особи вербували та платили за участь учасникам демонстрацій, що організовувалися серед українських біженців, які перебувають у Польщі. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі», — додав міністр спеціальних служб Томаш Семоняк.

Про які саме демонстрації і мітинги йшлося, він не уточнив. Проте у квітні українців кликали на сумнівний мітинг у Польщі і нібито навіть пропонували гроші за участь. Своєю чергою українські дипломати попереджали про антиукраїнські провокації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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