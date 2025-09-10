У Польщі затримали білоруського шпигуна

Прем’єр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

У Польщі спецслужби провели операцію із затримання шпигуна, який працював на Білорусь.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережі X.

«ABW (Агентство внутрішньої безпеки Польщі) учора затримало білоруського агента. Затримання стало результатом співпраці зі спецслужбами, зокрема Румунії та Чехії», — заявив глава польського уряду.

Крім того, Туск повідомив, що Польща висилає білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії спецслужб Мінська проти польської держави.

Раніше повідомлялося, що польські спецслужби затримали ворожого розвідника, діяльність якого загрожувала безпеці Республіки Польща та союзних військових структур.

Ми раніше інформували, що Польща закриває кордон з Білоруссю на час проведення військових навчань «Запад-2025».