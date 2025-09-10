ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

У Польщі затримали білоруського шпигуна

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання білоруського шпигуна.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прем’єр Польщі Дональд Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

У Польщі спецслужби провели операцію із затримання шпигуна, який працював на Білорусь.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережі X.

«ABW (Агентство внутрішньої безпеки Польщі) учора затримало білоруського агента. Затримання стало результатом співпраці зі спецслужбами, зокрема Румунії та Чехії», — заявив глава польського уряду.

Крім того, Туск повідомив, що Польща висилає білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії спецслужб Мінська проти польської держави.

Раніше повідомлялося, що польські спецслужби затримали ворожого розвідника, діяльність якого загрожувала безпеці Республіки Польща та союзних військових структур.

Ми раніше інформували, що Польща закриває кордон з Білоруссю на час проведення військових навчань «Запад-2025».

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie