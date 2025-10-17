ТСН у соціальних мережах

Світ
749
2 хв

У Польщі затримали чоловіка, який "мстився" українцям: що він робив

Руслана Сивак
У Польщі затримали палія, який полював на авто з українськими номерами.

У Польщі затримали палія, який полював на авто з українськими номерами. / © Інтернет

З червня цього року поліція Поморського воєводства (Польща) фіксувала масові підпали автомобілів з українськими номерами. Детальний аналіз доказів дозволив правоохоронцям виявити зв’язок між інцидентами та затримати 42-річного мешканця Гдині одразу після скоєння чергового злочину.

Про це повідомили у місцевій поліції.

Десятки знищених авто та великі збитки

Правоохоронці реєстрували повідомлення про підпали автівок з українськими номерними знаками з початку літа. Спочатку інциденти здавалися розрізненими. Проте детальний аналіз зібраних доказів дозволив поліції об’єднати їх у серійне злочинне діяння та звузити коло потенційних підозрюваних.

Зібрані докази свідчать, що наміром злочинця було цілеспрямоване знищення транспорту українців. Однак унаслідок його дій постраждали також і автомобілі з польською реєстрацією. Загальні збитки від серії підпалів є значними і оцінюються у суму щонайменше 262 тисяч злотих.

Затримання «на гарячому» та підозри щодо вибухівки

Підозрюваного вдалося затримати безпосередньо після того, як він здійснив черговий підпал автомобіля з українськими номерами. Під час обшуку в затриманого 42-річного жителя Гдині, а також у його квартирі, поліцейські виявили та вилучили речовини, з яких потенційно можна виготовити вибухову суміш.

На підставі зібраних доказів чоловікові висунули попередні звинувачення у знищенні майна. Суд ухвалив рішення про застосування найсуворішого запобіжного заходу: підозрюваного помістили під тримісячний арешт. За знищення майна йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили українця. Його тіло розчленували і намагалися спалити, аби приховати злочин, але не вдалося. Підозрювані вже затримані.

Також у Варшаві поліція заарештувала 38-річного чоловіка, який напав на громадську діячку Зенобію Жачек. Жінка стала на захист 60-річної українки, яку ображав агресивний пасажир у міському автобусі.

749
