У Польщі чоловік надсилав заборонений контент 11-річним дівчаткам з України: деталі інциденту (фото)
Польські правоохоронці затримали 57-річного розповсюджувача педофільського контенту.
У Польщі правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні заборонених матеріалів із порнографією за участі дітей та тварин, а також у демонструванні цього контенту неповнолітнім дівчаткам з України.
Про це повідомляє поліція Куявсько-Поморського воєводства.
За інформацією поліції, розслідування розпочалося після звернення батьків двох 11-річних дівчаток у Києві. Вони повідомили, що невідомий дорослий чоловік контактував із їхніми дітьми через соціальні мережі, демонструючи матеріали сексуального характеру за участі неповнолітніх та тварин. Ця інформація, а також свідчення дівчаток, зібрані за участю психолога, стали підставою для початку міжнародного розслідування.
Усім матеріалом з України через Europol була поінформована польська поліція, зокрема Відділ боротьби з торгівлею людьми та Кримінальне управління Команди головної поліції в Бидгощі. Після отримання інформації було розпочато кримінальне провадження в Окружній прокуратурі в Бидгощі.
Польські слідчі, співпрацюючи з прокурором, встановили особу підозрюваного — ним виявився мешканець гміни Сіценко в Бидгощському повіті. 8 жовтня 2025 року правоохоронці провели обшуки в його домі та на робочому місці, вилучивши сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять накопичувачів пам’яті, на яких могли зберігатися заборонені матеріали.
Фахівці Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю перевірили вилучені носії та виявили файли з дитячою порнографією та матеріали із задіянням тварин. Деякі файли чоловік намагався видалити, але експерти відновили їх для слідства.
Затриманому пред’явили звинувачення у демонстрації неповнолітнім через соціальні мережі порнографічних матеріалів та у володінні відеофайлами з порнографією за участі дітей. Чоловік провів ніч у поліцейському ізоляторі, а 10 жовтня був доставлений до Окружної прокуратури в Бидгощі.
Завдяки роботі правоохоронців було виявлено ще низку файлів, що дозволило прокурору висунути додаткові звинувачення. Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт підозрюваного до 6 січня 2026 року.
