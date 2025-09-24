У Польщі затримали чоловіка, який побив активістку за захист українки

Поліція у Польщі / © Dziennik

У Варшаві поліція заарештувала 38-річного чоловіка, який напав на громадську діячку Зенобію Жачек. Жінка стала на захист 60-річної українки, яку ображав агресивний пасажир у міському автобусі.

Про це повідомили у поліції Варшави.

За словами Жачек, інцидент стався, коли вона з подругою зайшла в автобус №190. Вони почули, як чоловік кричав на літню жінку, використовуючи образливі слова про «бандерівців» та УПА, і вимагав, щоб «українці забиралися з Польщі». Українка спокійно сиділа і не реагувала на агресію.

Коли Жачек втрутилася у конфлікт, вона також стала об’єктом агресії. Вона розповіла, що ніхто з пасажирів чи водій не підтримав її. Щоб захистити жінку від нападника, активістка стала між ними. Тоді чоловік вдарив її головою в ніс, від чого пішла кров. Зараз триває розслідування цього інциденту.

