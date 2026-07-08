У Польщі затримали чоловіків, які вимагали перевірити, чи українці "не підтримують Бандеру"

Польська поліція Фото ілюстративне

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У Познані польські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до антиукраїнського інциденту. Вони намагалися потрапити до офісу української компанії, ставлячи працівникам провокаційні запитання про Степана Бандеру та діяльність бізнесу в Польщі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський у соцмережі X.

«У зв’язку з інцидентом в Економічному університеті в Познані поліцейські затримали двох осіб. Немає згоди на ненависть і агресію. У подібних випадках польська поліція реагуватиме рішуче», — написав глава МВС.

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За інформацією польських ЗМІ, інцидент стався 3 липня в будівлі, де українська підприємниця орендує офіс. Відео події швидко поширилося у соцмережах і викликало широкий резонанс.

Провокація в офісі української компанії

На записі видно, як кілька чоловіків намагалися потрапити до приміщення української компанії. Вони заявляли, що хочуть перевірити, чи співробітники «не підтримують Степана Бандеру».

Чоловіки стверджували, що «Україна вороже налаштована до Польщі», розпитували власницю офісу про її ставлення до Бандери та запитували, чому вона веде бізнес саме у Польщі, а не в Україні.

Жінка відмовилася впускати незнайомців до офісу. Вона наголосила, що її компанія працює законно, а сама вона поважає польський народ.

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Як повідомили у поліції Великопольського воєводства, із заявою до правоохоронців українка звернулася 7 липня.

Наразі розслідування ведеться за статтею, що стосується наклепу та поширення матеріалів, які могли завдати шкоди репутації потерпілої або принизити її в очах громадськості.

У разі доведення вини затриманим загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі строком до одного року.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі наголосили, що не толеруватимуть проявів ненависті чи агресії, мотивованих національною приналежністю.

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У відомстві підкреслили, що кожна людина, незалежно від громадянства чи походження, має право на повагу та рівне ставлення.

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