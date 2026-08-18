У Польщі затримали двох людей після нападу на українських дітей: подробиці

Поліція

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У районі польського міста Бидгощ правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до інциденту за участю дітей з України. Подія сталася у п’ятницю, 14 серпня, і наразі із затриманими проводять слідчі дії.

Про це повідомила поліція Бидгоща.

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За даними правоохоронців, під час розслідування справи поліцейські затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до цієї події.

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«Наразі в одному з відділків поліції Бидгоща тривають процесуальні дії щодо затриманих осіб», — зазначили у поліції.

Двоє людей напали на українських дітей у Польщі — що відомо

Нагадаємо, у польському Бидгощі чоловік і жінка напали на 14-річну дівчину та її 12-річного брата з України. Нападники агресивно відреагували на те, що підлітки спілкувалися між собою українською мовою.

За даними поліції, дорослі ображали дітей і знущалися з них через їхню національність. На підлітків також напали фізично. Нападники знищили іграшку хлопчика та кинули її залишки в дитину.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що шокований інформацією про напад на дітей з України на ігровому майданчику.

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