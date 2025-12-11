У Польщі затримали російського археолога за злочини в Криму: реакція Кремля

Російський археолог Олександр Бутягін / © Офіс Генерального прокурора

У Польщі за запитом України затримали російського археолога, високопоставленого співробітника державного музею «Ермітаж» Олександра Бутягіна. Його звинувачують у незаконних розкопках в Криму.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Бутягіна відправили під арешт на 40 днів.

Київ вимагатиме екстрадиції археолога у справі про знищення об’єкту культурної спадщини — «Давнього міста Мірмекія» у Керчі.

Українська прокуратура оголосила заочну підозру цьому росіянину ще у листопаді 2024 року. За його злочинну діяльність йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Бутягін керує відділом античної археології в «Ермітажі».

За інформацією польського видання, російський науковець опинився в Польщі проїздом з Нідерландів, де він проводив серію лекцій, до однієї з балканських країн.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у цивільному одязі прибули до готелю у Варшаві, де зупинився росіянин. Це була зупинка на його шляху з Амстердама до Белграда. Арешт для Олександра Бутягіна був повною несподіванкою.

Інформацію про затримання громадянина Росії вже передано до російської дипломатичної місії. У Росії скасовано лекції Бутягіна, заплановані на другу половину місяця. Серед них, 19 грудня він мав прочитати лекцію на тему «Стародавні монстри в міфах і мистецтві» в Ізмайловському центрі в Москві.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже встиг обуритися затриманням польськими правоохоронцями російського археолога.

«Це правове свавілля. Абсолютно. Ми будемо вимагати, природно, по дипломатичних каналах права на захист інтересів нашого громадянина», — цитує його заяву російське інформагентство РБК.

Пєсков додав, що у Варшаві панує «оскаженілість» стосовно Росії.

«Це не найвідповідніша для поїздок наших громадян країна», — підсумував він.

Нагадаємо, влітку 2025 року ще одному російському археологу, завідувачу відділу археології античного світу державного музею образотворчих мистецтв в Москві Володимиру Толстикову заочно оголошено про підозру у проведенні незаконних розкопок на території архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» у місті Керч. Це призвело до часткового руйнування об’єкта культурної спадщини України.