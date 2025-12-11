- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 2 хв
У Польщі затримали російського археолога за злочини в Криму: реакція Кремля
Українська прокуратура оголосила заочну підозру цьому росіянину ще у листопаді 2024 року.
У Польщі за запитом України затримали російського археолога, високопоставленого співробітника державного музею «Ермітаж» Олександра Бутягіна. Його звинувачують у незаконних розкопках в Криму.
Про це повідомляє польське видання RMF24.
Бутягіна відправили під арешт на 40 днів.
Київ вимагатиме екстрадиції археолога у справі про знищення об’єкту культурної спадщини — «Давнього міста Мірмекія» у Керчі.
Українська прокуратура оголосила заочну підозру цьому росіянину ще у листопаді 2024 року. За його злочинну діяльність йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Бутягін керує відділом античної археології в «Ермітажі».
За інформацією польського видання, російський науковець опинився в Польщі проїздом з Нідерландів, де він проводив серію лекцій, до однієї з балканських країн.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у цивільному одязі прибули до готелю у Варшаві, де зупинився росіянин. Це була зупинка на його шляху з Амстердама до Белграда. Арешт для Олександра Бутягіна був повною несподіванкою.
Інформацію про затримання громадянина Росії вже передано до російської дипломатичної місії. У Росії скасовано лекції Бутягіна, заплановані на другу половину місяця. Серед них, 19 грудня він мав прочитати лекцію на тему «Стародавні монстри в міфах і мистецтві» в Ізмайловському центрі в Москві.
Речник Кремля Дмитро Пєсков уже встиг обуритися затриманням польськими правоохоронцями російського археолога.
«Це правове свавілля. Абсолютно. Ми будемо вимагати, природно, по дипломатичних каналах права на захист інтересів нашого громадянина», — цитує його заяву російське інформагентство РБК.
Пєсков додав, що у Варшаві панує «оскаженілість» стосовно Росії.
«Це не найвідповідніша для поїздок наших громадян країна», — підсумував він.
Нагадаємо, влітку 2025 року ще одному російському археологу, завідувачу відділу археології античного світу державного музею образотворчих мистецтв в Москві Володимиру Толстикову заочно оголошено про підозру у проведенні незаконних розкопок на території архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» у місті Керч. Це призвело до часткового руйнування об’єкта культурної спадщини України.