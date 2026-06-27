У Польщі затримали українця через погрози президенту Навроцькому: що йому загрожує

Кароль Навроцький / © Associated Press

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У Польщі затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у публічних погрозах на адресу президента Кароля Навроцького через Інтернет.

Про це повідомляє видання Polsat News.

За інформацією видання, польські правоохоронці отримали матеріали із записом оприлюдненої в Мережі розмови, під час якої нібито пролунали погрози на адресу глави держави. Після цього співробітники кримінальної поліції оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його.

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Речниця Міської комендатури поліції в Зеленій Гурі молодший лейтенант Анна Баран повідомила, що затриманим виявився 36-річний громадянин України.

«Після отримання інформації про опублікований вміст працівники кримінальної поліції негайно встановили місце перебування цього чоловіка», — цитує її Polsat News.

За словами представниці поліції, чоловік публічно висловлював погрози на адресу президента Польщі через інтернет-канали. У суботу його доставили до прокуратури, де прокурор почав вивчення матеріалів справи.

Як зазначила Анна Баран, найближчим часом українцю можуть висунути обвинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу президента країни.

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Йдеться про порушення статті 226 Кримінального кодексу Польщі. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до двох років.

Змісту погроз, які нібито висловив українець на адресу Кароля Навроцького, польська поліція не повідомляє.

Конфлікт між Польщею та Україною — у чому причина

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

Причиною такого кроку став указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу ЗСУ на честь «Героїв УПА».

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У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

Рішення Володимира Зеленського підтримали всі колишні президенти України, які теж відмовилися від своїх польських нагород.

Польський ультраправий політик, колишній член партії «Право і справедливість» (PiS) Януш Ковальський, на тлі скандалу між країнами закликав владу негайно депортувати усіх українців додому.

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