Світ
127
У Польщі затримали українця, якого розшукував Інтерпол: в чому його звинувачують

Польські прикордонники в аеропорту Жешув-Ясьонка затримали 46-річного громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку за серйозні фінансові злочини.

Ірина Ігнатова
В Польщі затримали українця

В Польщі затримали українця. Фото Прикордонна служба Польщі

Громадянин України був затриманий співробітниками прикордонної служби Польщі в аеропорту Жешув-Ясьонка. Інцидент стався у понеділок, 9 лютого, коли чоловік прилетів рейсом з іспанського міста Аліканте.

Про це повідомляє Бещадський відділ Прикордонної служби Польщі.

Під час паспортного контролю з’ясувалося, що дані 46-річного пасажира фігурують у базах Інтерполу з позначкою «червона нота», що означає вимогу арешту для подальшої екстрадиції.

У чому звинувачують українця

Згідно з міжнародним ордером, українські правоохоронці розшукують чоловіка за двома серйозними статтями: привласнення майна у великих розмірах та службове підроблення документів. На батьківщині йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Польські джерела не розголошують ім’я чоловіка чи інших подробиць злочинів, в яких його підозрюють.

Суд обрав запобіжний захід

Цікавий поворот у справі: попри «червону ноту» Інтерполу, затриманого не відправили до в’язниці. Як зазначив у коментарі RMF24 речник Бещадського відділу прикордонників Пьотр Закєляж, українець проживає у Польщі на законних підставах.

Суд, розглянувши матеріали справи, обрав для нього запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою (так званий «środek wolnościowy»). Тепер чоловік перебуватиме на волі, доки польська феміда розглядатиме запит України про його екстрадицію.

Варто додати, що це вже 20-та особа, яку затримали співробітники цього відділу прикордонної служби від початку року за запитами польських або іноземних органів правопорядку.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що п’ятьох українців не пропустили до Німеччини і вигнали до Польщі. Проти громадян України порушено кримінальну справу за незаконний в’їзд та незаконне проживання.

