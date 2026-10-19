- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1157
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі затримали військового з українським громадянством: він мав багато готівки та золото
У Польщі затримали військового, якого звинувачують у шпигунстві: подробиць наразі не повідомляють.
У Польщі затримали військового, якого підозрюють у шпигунстві на користь іншої країни.
Про це пише польське видання onet.pl.
Як повідомляється, затримання відбулося у п’ятницю за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полісся, а розслідування проводила Служба військової контррозвідки. Підозрюваний навчався на офіцерських курсах, він має подвійне громадянство: польське та українське. У нього було виявлено кілька різних мобільних телефонів, комплекти документів і печаток, а також значну суму готівки та золота.
«Наразі Військова поліція не надає жодної інформації з цього приводу. „Будь ласка, звертайтеся до прокуратури“, — повідомив газеті „Rzeczpospolita“ підполковник Даріуш Рокош, речник Військової жандармерії.
Неофіційно видання повідомляє, що йдеться про підозру у шпигунстві. У понеділок суд має ухвалити подальші рішення щодо арешту.