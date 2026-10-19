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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі затримали військового з українським громадянством: він мав багато готівки та золото

У Польщі затримали військового, якого звинувачують у шпигунстві: подробиць наразі не повідомляють.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Польщі затримали військового

У Польщі затримали військового / © Rzeczpospolita

У Польщі затримали військового, якого підозрюють у шпигунстві на користь іншої країни.

Про це пише польське видання onet.pl.

Як повідомляється, затримання відбулося у п’ятницю за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полісся, а розслідування проводила Служба військової контррозвідки. Підозрюваний навчався на офіцерських курсах, він має подвійне громадянство: польське та українське. У нього було виявлено кілька різних мобільних телефонів, комплекти документів і печаток, а також значну суму готівки та золота.

«Наразі Військова поліція не надає жодної інформації з цього приводу. „Будь ласка, звертайтеся до прокуратури“, — повідомив газеті „Rzeczpospolita“ підполковник Даріуш Рокош, речник Військової жандармерії.

Неофіційно видання повідомляє, що йдеться про підозру у шпигунстві. У понеділок суд має ухвалити подальші рішення щодо арешту.

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