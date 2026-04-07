У Польщі затримали жінку, яка напала на українок і вигукувала ксенофобські гасла

Жінка погрожувала та вимагала від постраждалих «забиратися в Україну».

Ігор Бережанський
У польській Познані жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи. Інцидент стався 4 квітня, нападницю затримали правоохоронці.

Про це повідомила поліція Великопольського воєводства.

У мережі поширилося відео, на якому жінка, ймовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, агресивно поводиться та намагається вдарити двох українок.

«Це, чорт забирай, Польща, а не Україна», — вигукувала вона.

Крім того, жінка погрожувала викликати поліцію та вимагала від постраждалих «забиратися в Україну».

Правоохоронці затримали нападницю та взяли її під варту. За інформацією поліції, її дії кваліфікують як напад і образу за етнічною ознакою. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

У поліції також зазначили, що раніше вона неодноразово фігурувала у кримінальних провадженнях. Зокрема, йдеться про справи, пов’язані з порушенням недоторканності особи, погрозами, образами, крадіжками, підробкою документів, шахрайством, а також керуванням автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше повідомлялося, що у місті Познань у Польщі ставсянапад на українок, який супроводжувався ксенофобськими висловлюваннями.

Ми раніше інформували, що українці в Чехії дедалі частіше стають жертвами побиття та цькування просто через своє походження.

