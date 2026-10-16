У Польщі завили сирени: ППО та авіацію привели в бойову готовність через атаку Росії

Польща піднімала в повітря винищувачі / © PAP

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Польща задіяла військову авіацію на тлі масованої російської атаки по західних регіонах України вранці 16 жовтня. Також у країні привели в готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це пише PAP з посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі (RCB), який розіслав попередження жителям прикордонних регіонів.

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Як Польща відреагувала на російську атаку

Польське Міністерство оборони пояснило, що заходи є превентивними та мають на меті захист повітряного простору країни, особливо в районах поблизу територій України, які зазнали ударів.

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Попередження отримали жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств. RCB повідомив, що польська авіація діє в повітряному просторі країни, та закликав стежити за подальшими повідомленнями.

Як повідомляє Express, згодом польська сторона заявила, що загрози для території країни немає. Міністерство оборони також повідомило, що порушень польського повітряного простору не зафіксували.

Після завершення операції військова авіація припинила роботу в межах цих заходів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до звичайного режиму.

Яких наслідків зазнала Україна

Російська атака в ніч проти 16 жовтня та вранці зачепила кілька регіонів України. На Волині через пошкодження енергетичної інфраструктури станом на ранок без електрики залишилося близько 370 тисяч споживачів.

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Внаслідок удару по підприємству в Маневичах загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. У Ковелі також постраждав митний термінал — там було знищено близько десяти вантажівок.

Польща не вперше реагує на російські атаки — останні новини

Ввечері 15 жовтня польські служби вже попереджали жителів Люблінського воєводства про російську повітряну атаку на Україну. Тоді RCB також повідомляв про роботу польської авіації та згодом сповістив, що загрози для території Польщі немає.

Подібні заходи польські військові вживали і в ніч проти 9 жовтня. На тлі російських ударів по західних областях України Польща підняла військову авіацію, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевела у стан підвищеної готовності. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі пояснювали, що військові стежать за розвитком ситуації та готові реагувати на загрози.

5 жовтня повітряну ситуацію відстежували також у Румунії. Поблизу її кордону з Україною зафіксували повітряну ціль, через що в небо підняли два іспанські винищувачі F-18. Польська авіація тим часом патрулювала повітряний простір. У регіоні посилювали заходи повітряного спостереження через російські удари поблизу східного флангу НАТО.

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