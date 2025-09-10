- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 34k
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі збили російські дрони: заява Туска
Варшава поінформувала керівництво НАТО про збиті дрони.
Вночі проти 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли безпілотники. Польські військові збивали БпЛА.
Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск у мережі Х.
“Я отримав повідомлення від оперативного командира видів Збройних сил про збиття дронів, які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу”, - наголосив він.
За словами Туска, досі триває операція, “пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору Польщі”.
“Я перебуваю в постійному контакті з Президентом і Міністром оборони. Я отримав прямий звіт від оперативного командира”, - наголосив очільник польського уряду і додав, що також поінформував генсека НАТО Марка Рютте про збиті дрони.
Нагадаємо, у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників. У чотирьох воєводствах вони мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, в шести – протягом 12 годин.