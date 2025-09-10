У Польщі збили російські дрони: заява Туска

Дональд Туск. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли безпілотники. Польські військові збивали БпЛА.

Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск у мережі Х.

“Я отримав повідомлення від оперативного командира видів Збройних сил про збиття дронів, які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу”, - наголосив він.

За словами Туска, досі триває операція, “пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору Польщі”.

“Я перебуваю в постійному контакті з Президентом і Міністром оборони. Я отримав прямий звіт від оперативного командира”, - наголосив очільник польського уряду і додав, що також поінформував генсека НАТО Марка Рютте про збиті дрони.

Нагадаємо, у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників. У чотирьох воєводствах вони мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, в шести – протягом 12 годин.