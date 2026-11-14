У Польщі з’явилися написи "Слава УПА" на пам’ятниках: підозрюють російську провокацію

Пам'ятник у Варшаві із написом / © із соцмереж

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У польській столиці Варшаві невідомі зловмисники залишили написи «Slava UPA» червоною фарбою на двох пам’ятниках у районі Муранув. Поліція розслідує обставини інцидентів та встановлює причетних до вандалізму. Подібні провокації останнім часом фіксують також в інших польських містах.

Про це повідомляє видання TVN24.

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У Варшаві осквернили два пам’ятники

Один із написів з’явився на постаменті пам’ятника Солдату 1-ї армії Війська Польського у Сквері політичних в’язнів сталінізму. Другий — на Пам’ятнику героям Варшавського гетто поблизу Музею історії польських євреїв POLIN.

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Обидва написи зробили червоною фарбою з балончика.

У столичній поліції підтвердили отримання двох повідомлень про пошкодження монументів. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

За написи «Слава УПА» пропонували $500

Раніше журналіст білоруського видання MOST відгукнувся на оголошення про підробіток у Telegram і з’ясував, що невідомі пропонують за 500 доларів залишити напис «Слава УПА» на пам’ятнику в Познані.

Анонімний замовник визнав, що йдеться про незаконне завдання. За його словами, аналогічні пропозиції були також у Варшаві, Вроцлаві та Любліні.

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Подібні написи вже з’явилися на пам’ятниках у Познані, Варшаві та Гдині. Зокрема, у Гдині невідомі пошкодили три меморіальні об’єкти, залишивши на них такі самі гасла.

Представник білоруської організації BELPOL припустив, що за цією кампанією можуть стояти російські або білоруські спецслужби. На його думку, метою таких провокацій може бути розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Водночас офіційно організаторів акцій та причетних до пошкодження пам’ятників поки не встановлено.

Прояв гібридної війни Росії

Посольство України в Польщі засудило осквернення Пам’ятника героям Варшавського гетто та назвало інцидент провокацією, спрямованою на погіршення українсько-польських відносин.

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В українському дипломатичному представництві переконані, що за такими діями може стояти Росія, яка намагається розпалити ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України.

«На наше переконання, цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку Росія намагається всіма способами реалізовувати в державах Європи, насамперед у Польщі», — йдеться в заяві посольства.

Дипломати висловили сподівання, що польські правоохоронці встановлять винних і притягнуть їх до відповідальності.

Що порадили українцям у Польщі

Окремо посольство звернулося до українців, які проживають у Польщі, із закликом не погоджуватися на пропозиції швидкого заробітку за нанесення написів, пошкодження майна чи виконання інших незаконних завдань.

Громадян також закликали бути обережними з незнайомцями в соціальних мережах і месенджерах, не передавати їм персональні дані та не виконувати підозрілих доручень, справжню мету яких приховують.

Особливу увагу дипломати рекомендували приділяти безпеці дітей і підлітків, яких можуть намагатися завербувати за допомогою обіцянок швидких грошей, погроз або шантажу.

У разі спроб втягнути їх у протиправну діяльність українців закликали зберігати листування та повідомляти про такі випадки польську поліцію.

«Українсько-польська солідарність — наша спільна сила. Не дозволяймо ворогу її руйнувати», — наголосили в посольстві.

Нагадаємо, раніше у Польщі скандальний депутат європарламенту та польського Сейму Ґжеґож Браун публічно пошкодив молотом пам’ятник полеглим біцям УПА. Польські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом і запевнили, що винні не уникнуть покарання.

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