У Польщі жінка на роботі напала на українку: все закінчилось несподівано

У Польщі стався напад на українку

У Польщі місцева жителька побила українку через її національність.

Про це пише польське видання eska.pl.

32-річна полька в Битомі напала на громадянку України через її національність. Також вона ображала потерпілу. Інцидент стався на робочому місці українки.

Попередньою причиною нападу була національність громадянки України.

Коли на місце події прибули поліцейські, агресорка образила та напала на одного з них.

Попередньо нападниця була нетвереза. Жінку затримали. Їй висунули звинувачення в погрозах та образі громадянки України через її національність та образі поліції. Їй загрожує до 3 років тюремного ув’язнення.

