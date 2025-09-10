ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
6855
Час на прочитання
1 хв

У Польщі жінка на роботі напала на українку: все закінчилось несподівано

У Польщі жінка напала на громадянку України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Польщі стався напад на українку

У Польщі стався напад на українку

У Польщі місцева жителька побила українку через її національність.

Про це пише польське видання eska.pl.

32-річна полька в Битомі напала на громадянку України через її національність. Також вона ображала потерпілу. Інцидент стався на робочому місці українки.

Попередньою причиною нападу була національність громадянки України.

Коли на місце події прибули поліцейські, агресорка образила та напала на одного з них.

Попередньо нападниця була нетвереза. Жінку затримали. Їй висунули звинувачення в погрозах та образі громадянки України через її національність та образі поліції. Їй загрожує до 3 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, на українців у Польщі чекають штрафи за керування авто.

Дата публікації
Кількість переглядів
6855
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie