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У Польщі зіткнулися два пасажирські поїзди: понад 10 постраждалих, троє госпіталізовані
У поїздах на момент зіткнення перебувало близько 200 пасажирів.
У гміні Білошлівє Великопольського воєводства (Польща) зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 11 осіб, трьох із яких госпіталізували.
Про це повідомило Повітове командування Державної пожежної служби в Пілі у своєму дописі на Facebook.
О 18:02 до чергової служби пожежної охорони в Пілі надійшло повідомлення про зіткнення двох поїздів на станції Білошлівє.
За даними прес-служби PKP PLK, які наводить Polsat News, у аварію потрапили поїзд Polregio на маршруті Піла–Бидгощ та експрес PKP Intercity Білогард–Варшава.
У поїздах на момент зіткнення перебувало близько 200 пасажирів. Одинадцятьом із них рятувальники разом із бригадами швидкої медичної допомоги надали допомогу безпосередньо на місці події. Трьох чоловіків госпіталізовано до лікарень у Пілі та Ходжежі. Інформації про загиблих немає.
Польські залізничні лінії повідомили на платформі X, що внаслідок зіткнення три вагони поїзда PKP Intercity та секція складу Polregio зійшли з рейок. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема стрілочні переводи.
Рух на маршруті Піла–Бидгощ тимчасово зупинено.
«Комісія з’ясує причини події», — зазначив Бартош Петшиковський із пресслужби PKP PLK.
На місці події задіяні значні сили та засоби пожежної охорони, роботи тривають. Для пасажирів обох поїздів організовано тимчасовий пункт у приміщенні добровільної пожежної охорони в Білошлівє, де люди очікують на транспорт для подальшого переїзду.
Нагадаємо, раніше поблизу міста Бедфорд (Велика Британія) сталася аварія на залізниці — зіштовхнулися два пасажирські потяги. Загинув машиніст одного з поїздів, а майже 90 пасажирів отримали травми.