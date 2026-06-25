У Польщі зіткнулися два пасажирські поїзди: понад 10 постраждалих, троє госпіталізовані

Аварія поїздів у Польщі / © Повітове командування Державної пожежної служби в Пілі

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У гміні Білошлівє Великопольського воєводства (Польща) зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 11 осіб, трьох із яких госпіталізували.

Про це повідомило Повітове командування Державної пожежної служби в Пілі у своєму дописі на Facebook.

О 18:02 до чергової служби пожежної охорони в Пілі надійшло повідомлення про зіткнення двох поїздів на станції Білошлівє.

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За даними прес-служби PKP PLK, які наводить Polsat News, у аварію потрапили поїзд Polregio на маршруті Піла–Бидгощ та експрес PKP Intercity Білогард–Варшава.

У поїздах на момент зіткнення перебувало близько 200 пасажирів. Одинадцятьом із них рятувальники разом із бригадами швидкої медичної допомоги надали допомогу безпосередньо на місці події. Трьох чоловіків госпіталізовано до лікарень у Пілі та Ходжежі. Інформації про загиблих немає.

© Повітове командування Державної пожежної служби в Пілі

Польські залізничні лінії повідомили на платформі X, що внаслідок зіткнення три вагони поїзда PKP Intercity та секція складу Polregio зійшли з рейок. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема стрілочні переводи.

Рух на маршруті Піла–Бидгощ тимчасово зупинено.

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«Комісія з’ясує причини події», — зазначив Бартош Петшиковський із пресслужби PKP PLK.

На місці події задіяні значні сили та засоби пожежної охорони, роботи тривають. Для пасажирів обох поїздів організовано тимчасовий пункт у приміщенні добровільної пожежної охорони в Білошлівє, де люди очікують на транспорт для подальшого переїзду.

Нагадаємо, раніше поблизу міста Бедфорд (Велика Британія) сталася аварія на залізниці — зіштовхнулися два пасажирські потяги. Загинув машиніст одного з поїздів, а майже 90 пасажирів отримали травми.

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