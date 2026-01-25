У Польщі зміняться умови виплати допомоги біженцям з України: що потрібно знати

Українські біженці в Польщі / © Associated Press

Від лютого 2026 року зміняться умови виплати українським біженцям в Польщі так званої «допомоги 800+». Нові правила передбачають вимогу щодо професійної діяльності та повторне подання заяв.

Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на Заклад соціального страхування (ZUS).

Згідно з чинною поправкою до закону про допомогу громадянам України, право на дитячу допомогу залежатиме від професійної діяльності особи, яка подає заяву.

Йдеться, зокрема, про роботу за трудовим договором або договором доручення, ведення підприємницької діяльності, отримання допомоги по безробіттю, участь у навчанні зі стипендією, а також отримання спортивних або докторських стипендій.

ZUS повідомляє, що вимога щодо професійної діяльності перевірятиметься автоматично на підставі даних із страхових систем, без необхідності подання додаткових документів. Водночас для деяких форм зайнятості встановлено мінімальний поріг бази для сплати страхових внесків — 50 відсотків мінімальної заробітної плати, а для окремих груп — 30 відсотків.

Від вимоги щодо працевлаштування звільняються, зокрема, батьки дітей з інвалідністю, а також особи, які подають заяви на допомогу для дітей — громадян Польщі.

У заяві на отримання допомоги, яку потірбно подати після 1 лютого, потрібно буде вказати номери PESEL заявника та дитини, надати інформацію про перетин кордону, підтвердити законність перебування в Польщі, виконання вимог щодо професійної діяльності та факт відвідування дитиною школи або дошкільного закладу в Польщі. Також з’являться додаткові питання щодо інвалідності дитини.

Допомога 800+ буде надаватися лише за умови, що і дитина, і заявник фактично проживають у Польщі, а дитина відвідує польський навчальний заклад. У разі сумнівів ZUS може призупинити виплату коштів і щомісяця перевірятиме виконання всіх умов.

За даними ZUS, наразі допомога 800+ виплачується понад 325 тисячам дітей-іноземців, з яких близько 268,5 тисячі мають громадянство України.

Нові вимоги стосуватимуться приблизно 150 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Чехії можуть змінити закон щодо українських біженців. Відомий своєю антиукраїнською позицією голова чеського парламенту Томіо Окамура стверджує, що чинні норми нібито загрожують безпеці країни та потребують «суттєвого перегляду».