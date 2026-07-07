У Польщі змінюють правила працевлаштування: що чекає на українців

Польща / © Unsplash

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Президент Польщі підписав закон про реформу Національної інспекції праці (PIP), який надає відомству нові інструменти для боротьби з фіктивною самозайнятістю та примусовим укладанням цивільно-правових угод. Нововведення дозволять захистити права працівників, серед яких і тисячі українців, які часто працюють за контрактами B2B або договорами-наряд (umowa zlecenie).

Про це повідомила міністр праці Польщі Агнешка Дзем’янович-Бонк, передає Уряд Польщі.

Робота в Польщі зміниться — що варто знати

За її словами, головна мета реформи — захист людей від нестабільної зайнятості, коли їх змушують оформлювати підприємництво замість офіційного працевлаштування. Тепер, якщо умови роботи фактично є штатними, неправильно укладені договори можна буде перевести у статус трудових.

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Проте цей процес не буде автоматичним. У разі виявлення порушень інспектор спочатку видасть розпорядження про їх усунення. Якщо роботодавець його проігнорує, інспектор звернеться до районного інспектора праці, який і ухвалить рішення про примусове перетворення договору на трудовий.

Потім роботодавець або працівник можуть оскаржити це рішення в суді. Тоді його виконання зупинять, а працівника не зможуть звільнити, поки триває судовий розгляд. Також закон дозволяє інспекторам проводити перевірки дистанційно. Роботодавці зможуть самі звертатися до інспекції, щоб перевірити, чи правильно вони оформлюють людей. Крім того, інспекція праці тепер напряму обмінюватиметься даними з податковою та соцстрахом ZUS.

«Реформа також захистить чесних підприємців від недобросовісної конкуренції», — зазначила Агнешка Дзем’янович-Бонк.

За порушення трудових прав максимальні штрафи для роботодавців збільшать щонайменше вдвічі. Для працівників, чиї договори перекваліфікують, це означатиме відкриття доступу до повного пакета соцзахисту: оплачуваних відпусток, лікарняних та пенсійних внесків.

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