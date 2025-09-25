Польща змінює правила для автомобілів з українськими номерами: що відомо

Автомобіль.

Польське Міністерство інфраструктури планує суттєві зміни для автомобілів з іноземними номерними знаками. Зокрема, це стосується транспортних засобів з України.

Про це йдеться у матеріалі inPoland.net.pl.

Зазначається, що роками власники таких автомобілів користувалися численними привілеями. За попередніми правилами, вони не були зобов’язані проходити польські техогляди та реєструвати свої транспортні засоби в Польщі.

Ба більше - польська поліція могла втручатися лише в екстремальних ситуаціях - як от коли автомобіль становив пряму загрозу безпеці дорожнього руху. Однак щоденні перевірки технічного стану таких транспортних засобів були практично неможливими.

Міністерство інфраструктури вирішило змінити ситуацію. Законопроект містить положення щодо обов’язкової реєстрації транспортних засобів, які мають реєстрацію не з країн ЄС, якщо вони залишаються в Польщі понад рік після перетину кордону.

Після реєстрації транспортний засіб автоматично підпадатиме під дію польських правил, зокрема обов’язковим стане щорічний технічний огляд. Зміни спрямовані насамперед на підвищення безпеки дорожнього руху та запровадження рівних правил для всіх водіїв.

Якщо нові правила набудуть чинності, це вимагатиме технічного огляду, який наразі коштує 149 злотих. Власники також повинні будуть переконатися, що їхні автомобілі відповідають польським технічним стандартам, що в багатьох випадках може вимагати дорогого ремонту або модернізації.

Нараз проєкт закону наразі проходить громадські консультації, і остаточної формулювання чи дати набрання чинності нових правил немає. Однак міністерство заявляє, що зміни неминучі.

