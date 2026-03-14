У Польщі змінили правила нарахування лікарняних: чи вплине це на українських біженців

У Польщі змінили правила нарахування лікарняних від ZUS (Установа соціального страхування Польщі — ред.), що дозволить працівникам отримувати більші виплати. Оновлені норми також уточнюють, які види діяльності можуть впливати на виплати, а які — ні.

Як уточнили на сайті ZUS, відтепер у розрахунку допомоги будуть враховувати перший день хвороби.

Що змінилося?

Раніше, якщо працівник захворів під час робочого дня і звертався до лікаря того самого дня, перші 24 години хвороби не враховувалися у розрахунку допомоги. Тепер же перший день лікарняного включатиметься до періоду виплати, незалежно від того, чи отримав працівник зарплату за повний день або лише за кілька годин роботи.

Розмір допомоги становить 80% від заробітної плати, проте у певних випадках лікарняні можуть бути виплачені повністю. Це стосується, наприклад:

хвороби під час вагітності,

нещасного випадку дорогою на роботу або з роботи,

а також процедур, пов’язаних з донорством клітин, тканин чи органів.

Період виплати обмежений: 182 дні, а для вагітних жінок та людей із туберкульозом — 270 днів. Крім того, з квітня 2026 року змінюється визначення «діяльності, несумісної з метою лікарняного».

Тепер під це поняття потраплятимуть дії, які можуть заважати одужанню, такі як:

відпустки,

поїздки,

паломництва,

участь у соціальних заходах або інтенсивні заняття спортом.

Водночас повсякденні справи, як-от покупки чи відвідування аптеки, не впливатимуть на виплату допомоги. Ці зміни дозволять працівникам отримувати більш справедливі лікарняні та зменшать ризик втрати виплат через формальні підстави.

Як пише In Poland, Польща планує збільшити частку іноземців на ринку праці до 12% до 2030 року, щоб підтримувати економічне зростання. І мовиться не працівників з України, адже потенціал української трудової міграції може вичерпуватися.

Польша спрощує працевлаштування іноземців у дефіцитних професіях

Польща підготувала проєкт постанови для спрощення працевлаштування іноземців у дефіцитних професіях. Мовиться про такі спеціальності як:

інженери (технологи, будівельники, механіки, електрики);

лікарі без спеціалізації або в процесі її отримання;

медичні спеціалісти з вищими ступенями кваліфікації;

медсестри та акушерки;

викладачі іноземних мов;

програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних;

оператори енергетичного обладнання;

асистенти викладачів;

покрівельники, сантехніки, трубопровідники;

водії автобусів та трамваїв.

Згідно з проєктом, постанова має запрацювати через 14 днів після публікації у Журналі законів.

Нагадаємо, у Польщі від 5 березня 2026 року припинить дію спеціальний закон про допомогу громадянам України. Усі ключові механізми підтримки тепер перенесено до загальних польських законів, а правила проживання та отримання виплат стануть суворішими.