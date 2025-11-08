У Польщі змінится система запису до лікаря: як усе працюватиме

Лікар / © unsplash.com

У Польщі змінять систему запису до лікаря.

Про це пише видання in Poland.

Закон про електронну реєстрацію, ухвалений 16 жовтня Сенатом без поправок, запровадить абсолютно нову систему медичної реєстрації.

Згідно з новими положеннями, буде запроваджено єдиний централізований реєстр для запису на медичні послуги, який замінить нинішні окремі реєстри в кожному закладі. Це, у свою чергу, має на меті полегшити та пришвидшити доступ до спеціалістів.

Нова система набуде чинності з 1 січня 2026 року. Спочатку вона охоплюватиме кардіологію та профілактику раку молочної залози та шийки матки, а до 31 грудня 2029 року охопить усі амбулаторні спеціалізовані медичні послуги.

Ухвалені норми покликані значно зменшити час очікування на прийом лікаря. Кожен зможе записатися на прийом до спеціаліста через електронний кабінет пацієнта (IKP) або безпосередньо у медзакладі — особисто, телефоном чи електронною поштою. Пацієнти зможуть обирати зручний час і місце прийому, а також конкретного лікаря. Час очікування буде пропонуватися на основі порядку реєстрації, медичної категорії пацієнта (наприклад, право користуватися послугами без черги) та обраних критеріїв.

Пацієнти матимуть змогу самостійно переносити візит або скасовувати його.

Для набрання чинності Законопроєкт про електронну реєстрацію має підписати президент.