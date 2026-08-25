У Польщі знайшли 400-річну могилу "вампірки": тіло молодої жінки поховали із серпом на шиї (фото)

Розкопки Фото ілюстративне / © Associated Press

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У Польщі археологи дослідили могилу віком понад 400 років, яка може свідчити про страх місцевих жителів перед поверненням померлих із того світу. Молоду жінку поховали із залізним серпом на шиї та навісним замком, прикріпленим до великого пальця ноги.

Результати дослідження опублікували в журналі Journal of Archaeological Science: Reports, передає popsci.

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Незвичайне поховання XVII століття виявили у містечку Пень, приблизно за 100 км на схід від Кракова.

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Фото: Journal of Archaeological Science: Reports

Могила №75

Поховання, яке археологи позначили як «Могила №75», вперше знайшли у 2022 році. У ньому лежали останки молодої жінки віком від 17 до 19 років, яка, за оцінками дослідників, померла між 1620 і 1674 роками.

Аналіз ДНК показав, що вона мала рідкісну материнську генетичну лінію, пов’язану зі Скандинавією і майже не представлену серед сучасного слов’янського населення. Водночас дослідження зубів засвідчило, що жінка виросла неподалік Пені.

Під час дослідження могили археологи помітили сліди того, що поховання могли розкопати повторно ще до повного розкладання тіла.

Після цього руку померлої змінили положення, а на її шию поклали залізний серп лезом до горла. До великого пальця лівої ноги прикріпили залізний навісний замок.

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Чому жінку вважали «вампіркою»

Серп і замок могли бути частиною давніх народних ритуалів, спрямованих на захист від надприродних або демонічних сил.

Як зазначають дослідники, у польсько-литовських громадах XVII століття померлих нерідко пов’язували з хворобами, голодом та іншими лихами. Люди могли вважати, що нещодавно померла людина здатна повернутися та завдати шкоди живим.

Саме тому жінка могла стати жертвою страхів і забобонів, а серп і замок мали, ймовірно, не дозволити їй «повернутися».

Вона могла походити із заможної родини

Водночас знайдені біля черепа тонкі металеві нитки із позолоченого золота та срібла свідчать, що жінка могла носити дорогий шовковий головний убір. Це вказує на її можливе походження із заможної родини.

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Утім, соціальний статус не захистив її від підозр у надприродних силах. Дослідження також виявило ознаки того, що протягом життя жінка могла переживати періоди недостатнього харчування.

На кістках шиї та піднебіння археологи також помітили зелений наліт. Науковці припускають, що він міг залишитися від предмета, який містив мідь, або від медичного засобу. Його, ймовірно, помістили глибоко в рот або носову порожнину незадовго до смерті.

Поховання могло бути призначене для вигнанців

Незвичайним є і саме місце, де поховали молоду жінку. Цвинтар у Пені не позначений на історичних картах, а його розташування за межами поселення, неподалік перехрестя, може свідчити, що це був так званий «хибний цвинтар».

Такі місця могли використовувати для поховання людей, яких громада з тих чи інших причин відкидала.

За словами дослідників, ця похмура знахідка демонструє, наскільки тісно в сільській Європі XVII століття перепліталися віра, забобони, суспільний статус і страх перед надприродним.

Історія молодої жінки з Пені показує, що навіть багатство не завжди могло врятувати людину від посмертних підозр.

Нагадаємо, під автомобільою трасою відкрили римську дорогу. А під дорогою та поряд із нею виявили поховання й артефакти бронзової доби.

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