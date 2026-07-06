У Польщі знайшли мертвою всю родину, зокрема 8-денне немовля: шокувальні подробиці

У Польщі розслідують сімейну трагедію / © Associated Press

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У Польщі поблизу Кракова загинула вся родина. Попередньо чоловік посварився з тещею і вбив її, свою дружину та 8-денне немовля.

Про це пише польське видання onet.pl.

У п’ятницю вдень в одній із квартир у місті Скавіна, що поблизу Кракова, було виявлено чотири тіла — це були 27-річна жінка, її 56-річна мати, 35-річний чоловік і дитина віком усього 8 днів.

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Слідчі вже завершили детальний огляд помешкання, у якому сталася трагедія. Як повідомляє Радіо ESKA, 35-річний чоловік нібито напав на своїх найближчих після сварки з тещею, а потім скоїв самогубство. Прокуратура наразі не розголошує подробиць розслідування. Там зазначили, що причина трагедії стане відомою після розслідування та експертиз.

Поліція каже, що раніше не отримувала жодних повідомлень про домашнє насильство в цій родині, а також не було жодних інших тривожних ознак, які могли б свідчити про загрозу.

Нагадаємо, двоє українців врятували поляка після невдалого стрибка.

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