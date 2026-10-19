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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі знайшли мертвими ексвійськового, його дружину та двох синів: спливли моторошні подробиці

У Польщі сталась сімейна трагедії: у багатоквартирному будинку знайшли мертвими чоловіка, його дружину та двох синів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Місце трагедії. Фото: radiokielce.pl

Місце трагедії. Фото: radiokielce.pl

У Польщі знайшли мертвими всю родину: чоловіка, дружину і їхніх синів-підлітків. Причиною трагедії могли бути вбивства та самогубство через складний фінансовий стан родини.

Про це пише onet.pl.

З даними польських ЗМІ, трагедія сталась у місті Кельце. Там На балконі чотириповерхового багатоквартирного будинку було виявлено тіло чоловіка. Коли правоохоронці прибули на місце події, вони виявили всередині квартири ще три тіла: жінки та двох молодих чоловіків.

За неофіційними даними Радіо Eska, 55-річний Анджей К. напав на свою родину, ймовірно, через психічні, емоційні та фінансові проблеми. Чоловік був колишнім військовим, який останніми роками працював у сфері безпеки.

Слідчі на місці сімейної трагедії не виявили жодних ознак боротьби, що може свідчити про те, що їх застали зненацька. Старший син чоловіка помер від тупої травми в ліжку, а молодший син та дружина загинули в коридорі.

Триває слідство.



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