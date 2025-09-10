У Польщі знайшли ще й частини ракети: подробиці від МВС і ЗС

© Associated Press

Після російського нальоту вночі 10 вересня у Польщі знайшли ще й уламки ракети, окрім безпілотників.

Про це заявила прессекретарка польського Міністерство внутрішніх справ Кароліна Галецька, пише Sky News і The Guardian.

“Знайдено сім безпілотників та уламки однієї ракети невстановленого походження”, - наголосила вона.

Зауважимо, це перша інформація про ракету, яка залетіла до повітряного простору минулої ночі. Адже раніше і влада, і військові повідомляли лише про безпілотники.

Своєю чергою, речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський заявив, уламки ракети наразі класифікуються як такі, що мають “невідоме походження”, але вони можуть виявитися оборонною ракетою.

З його слів, кілька дронів зовні нагадували дрони-приманки “Гербера”. Втім ця інформація ще перевіряється.