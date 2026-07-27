У Польщі знайшли унікальний скарб графів Тарновських: фото

Скарб, який знайшли у Польщі / © Onet

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У Польщі група ентузіастів відшукала скарб графів Тарнавських, про який ходила родинна легенда.

Про це пише польське видання onet.pl.

Скарб знайшла група місцевих дослідників історії у селі Хожелов, що у Підкарпатському воєводстві.

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Протягом десятиліть надзвичайний скарб лежав під землею на території колишнього садибного будинку. Історики вважають, що цей антикварний срібний посуд, прикрашений гербом Леліва та пов’язаний з родиною Тарновських, міг бути закопаний у 1944 році, щоб захистити його від розграбування радянськими солдатами. Ніхто достовірно не знав про існування цього скарбу. До його знахідки місцеві чули лише легенду.

Частина старого посуду, який віднайшли у Польщі. Асоціація Łopatowanie Ziemi - генеалогічні дослідження / © Onet

27 червня 2026 року члени асоціації «Łapatowanie Ziemi» перетворили легенду на реальність, знайшовши безцінний «Хожеловський скарб», який після консервації збагатить колекції Музею регіональної історії «Палац Оборських» у Мельці.

«Знахідка безперечно передає атмосферу тих часів, коли особисті речі ховали від загарбників/окупантів. Вона також допомагає історикам піти у правильному напрямку. Сам факт того, що скарб був знайдений під землею і, таким чином, не затребуваний його власником протягом стількох років, демонструє невизначені часи, в яких жили люди», — розповіли дослідники, які віднайшли скарб.

Свою знахідку місцеві дослідники передали місцевому музею, де вивчають знайдені артефакти.

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