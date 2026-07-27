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У Польщі знайшли унікальний скарб графів Тарновських: фото
У Польщі на території історичної садиби знайшли скарб — унікальний срібний посуд.
У Польщі група ентузіастів відшукала скарб графів Тарнавських, про який ходила родинна легенда.
Про це пише польське видання onet.pl.
Скарб знайшла група місцевих дослідників історії у селі Хожелов, що у Підкарпатському воєводстві.
Протягом десятиліть надзвичайний скарб лежав під землею на території колишнього садибного будинку. Історики вважають, що цей антикварний срібний посуд, прикрашений гербом Леліва та пов’язаний з родиною Тарновських, міг бути закопаний у 1944 році, щоб захистити його від розграбування радянськими солдатами. Ніхто достовірно не знав про існування цього скарбу. До його знахідки місцеві чули лише легенду.
27 червня 2026 року члени асоціації «Łapatowanie Ziemi» перетворили легенду на реальність, знайшовши безцінний «Хожеловський скарб», який після консервації збагатить колекції Музею регіональної історії «Палац Оборських» у Мельці.
«Знахідка безперечно передає атмосферу тих часів, коли особисті речі ховали від загарбників/окупантів. Вона також допомагає історикам піти у правильному напрямку. Сам факт того, що скарб був знайдений під землею і, таким чином, не затребуваний його власником протягом стількох років, демонструє невизначені часи, в яких жили люди», — розповіли дослідники, які віднайшли скарб.
Свою знахідку місцеві дослідники передали місцевому музею, де вивчають знайдені артефакти.