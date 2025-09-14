У Польщі знову оголошували тривогу через російські дрони: ЗС повідомили деталі

Атака РФ на Польщу. / © Associated Press

Надвечір 13 вересня в Люблінському воєводстві сусідньої Польщі оголосили повітряну тривогу через “можливу загрозу” російських ударних дронів. Порушення повітряного простору країни не сталося.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що напередодні ввечері мешканці деяких повітів Люблінського воєводства отримали радіокероване сповіщення, яке попереджало про “загрозу повітряного нападу”.

“Будьте надзвичайно обережні. Дотримуйтесь інструкцій служб. Очікуйте подальших оголошень”, - йшлося у попередженні.

Сповіщення було скасовано через кілька десятків хвилин. Військові наголошують, що записи систем “вимагали нашого реагування через наявність об’єктів, розташованих поблизу нашого кордону”.

Зазначається, що подібна ситуація сталася вчора в Румунії, де також були зафіксовані показання радарів та активована система протиповітряної оборони.

“Усі рішення, ухвалені під час виконання завдань нашими силами та засобами, були спрямовані на підтвердження даних, отриманих від радіолокаційних систем, забезпечення максимальної безпеки громадян та протидію потенційним наслідкам можливого порушення простору невпізнаним повітряним об’єктом”, - наголосили у заяві Оперативного командування.

Як повідомлялося, вчора, 13 вересня, у сусідніх країнах - Польщі та Румунії лунала повітряна тривога через загрозу російських дронів. У Польщі про небезпеку з повітря попередили повіти Люблінського воєводства, а в Румунії - для північної частини повіту Тулча. В цій країні винищувачі зафіксували безпілотник та перехопили його близько 19 години вечора над Дунаєм.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські "Шахеди" атакували Польщу. За попередньою інформацією, вночі було зафіксовано 19 порушень повітряного простору країни, але точної кількості наразі немає. Велика кількість БпЛА летіли з території Білорусі. Перші дрони у небі над республікою зафіксували близько 23:30 9 вересня, а останнє - о 6:30 зранку 10 вересня.