У Польщі знову зірвали український прапор: поліція шукає вандала

У Кракові невідомий зірвав прапор України / © скриншот з відео

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У Польщі зафіксовано черговий випадок зневаги до української символіки. Невідомий чоловік зняв український прапор з даху історичної Сокольської зали, замінивши його на польський стяг. Цей інцидент викликав обурення та нагадав про попередні подібні провокації.

Про це повідомляє inPoland.

Провокація в центрі Кракова

Подія сталася у Кракові, де чоловік зухвало виліз на дах відомої Сокольської зали, звідки майорів український прапор на знак солідарності з Україною. Його дії, зафіксовані на відео, були цілеспрямованими — прапор було знято, а на його місце повішено польський стяг.

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Ймовірно, цей вчинок наслідує скандальну дію депутата Гжегожа Брауна від «Конфедерації», який 4 червня 2024 року особисто зірвав український прапор з Кургану Костюшка. Той інцидент викликав широкий резонанс як у Польщі, так і за її межами.

Тоді Браун прокоментував свій вчинок і заявив, що «український прапор висів не на своєму місці». Він також додав, що відправив стяг до українського консульства у Кракові.

Хвиля обурення та реакція влади

Обидва випадки викликали шквал критики з боку представників Малопольського воєводського управління, Комітету Кургану Костюшка, численних громадських організацій та мешканців Кракова. Вони наголошують, що такі дії є проявом неповаги до українського народу, який переживає повномасштабну війну, та підривають принципи солідарності.

Нинішній інцидент із Сокольською залою є відлунням попередніх подій та свідчить, що популістські жести політиків можуть надихати інших на подібні провокації. Польська поліція вже з’ясовує обставини події та розшукує зловмисника.

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Відкритим залишається питання щодо адекватності дій польської влади для захисту символів, які виражають підтримку союзникам у часи війни, а також про те, чи не сприяє суспільна риторика ескалації подібних інцидентів.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі під час мітингу вирішив заробити додаткові бали перед виборцями. Ґжегож Браун зірвав із мерії прапор України.