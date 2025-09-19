У Польщі знову знайшли уламки ракети

Польща

У Польщі в селі Хойни, що розташоване менш ніж за 30 км від Любліна, місцевий житель натрапив на підозрілий об’єкт, схожий на уламки ракети. Чоловік повідомив про це до поліції і на місце виїхали військові.

Про інцидент повідомляє RMF24.

За даними військової поліції, йдеться про можливі рештки ракети, яку могли використати для знищення дрона під час нічної атаки Росії на Україну.

Детальне обстеження території заплановане на 19 вересня. Його проведуть слідчі та експерти військової поліції разом із представниками прокуратури Любліна.

Нагадаємо, 10 вересня російські дрони вперше масово вторглися до повітряного простору Польщі — було зафіксовано проліт близько 20 апаратів. Деякі з них просунулися майже на 300 км углиб країни від східного кордону.

За словами речниці МВС Польщі Кароліни Галецької, після російського нічного нальоту 10 вересня у країні, окрім семи безпілотників, знайшли ще й уламки ракети. Її походження невідоме, але це може бути оборонний боєприпас, використаний для збиття дронів.

Зауважимо, видання Rzeczpospolita повідомило, що у пошкоджений під час російського нальоту будинок у Вириках Люблінського воєводства влучила польська ракета, випущена з винищувача F-16, який намагався збити дрон.