У Польщі зникла 16-річна українка: поліція просить допомоги в пошуках
Розшук Наталії Яськевич: 16-річна дівчина зникла в Освенцимі.
Поліція польського міста Освенцим оголосила в розшук 16-річну Наталію Яськевич, яка зникла безвісти. Востаннє дівчина виходила на зв’язок 19 вересня близько 13:00. Відтоді її місцеперебування невідоме.
Про пише in Рoland.
Прикмети Наталії:
Вік: 16 років.
Зріст: 165 см.
Тілобудова: струнка.
Очі: блакитні.
Волосся: темне, до плечей, з рожевим чубчиком.
Особливі прикмети: носить окуляри.
Одяг: на момент зникнення була одягнена в темне.
Поліція Освенцима закликає всіх, хто бачив Наталію або має будь-яку інформацію про її місцеперебування, негайно повідомити про це за телефонами:
(47 83 26 280) — поліція Освенцимського повіту.
112 — номер екстреної служби.
Правоохоронці просять звертати особливу увагу на молодих дівчат, схожих за описом, у громадських місцях.
