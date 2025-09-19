У Польщі зникла 16-річна українка: поліція просить допомоги в пошуках

Поліція Польщі / © inpoland

Поліція польського міста Освенцим оголосила в розшук 16-річну Наталію Яськевич, яка зникла безвісти. Востаннє дівчина виходила на зв’язок 19 вересня близько 13:00. Відтоді її місцеперебування невідоме.

Про пише in Рoland.

Прикмети Наталії:

Вік: 16 років.

Зріст: 165 см.

Тілобудова: струнка.

Очі: блакитні.

Волосся: темне, до плечей, з рожевим чубчиком.

Особливі прикмети: носить окуляри.

Одяг: на момент зникнення була одягнена в темне.

У Польщі шукають 16-річну Наталію Яськевич / © inpoland

Поліція Освенцима закликає всіх, хто бачив Наталію або має будь-яку інформацію про її місцеперебування, негайно повідомити про це за телефонами:

(47 83 26 280) — поліція Освенцимського повіту.

112 — номер екстреної служби.

Правоохоронці просять звертати особливу увагу на молодих дівчат, схожих за описом, у громадських місцях.

Нагадаємо, в Карпатах під час спуску з гори Хом’як поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ Івано-Франківської області 5 листопада загубився 12-річний хлопчик. Його розшукують.

Під час евакуації до укриття через обстріли можлива ситуація, коли маленька дитина губиться у великому натовпі людей. Що робити, щоб дитина не загубилася, читайте в матеріалі ТСН.ua.