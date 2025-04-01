У Польщі зникла соратниця Тихановської: її телефон знайшовся у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Анжеліка Мельникова / © російські телеграм-канали

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У Польщі зникла Анжеліка Мельникова — спікерка білоруської Координаційної ради із забезпечення трансферу влади, яка залишила Білорусь ще після протестів 2020 року. Цікаво, що її мобільний знайшли у Білорусі.

Про це повідомив опозиціонер, заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко та російські опозиційні телеграм-канали.

Мельникова зникла 25 березня разом із двома дітьми. Вона залишила Польщу, прямуючи у відпустку до Великої Британії, але відтоді на зв’язок не виходила. Також невідоме місце перебування її дітей віком 6 та 12 років.

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В оточенні лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської побоюються, що Мельникову могли викрасти спецслужби РБ. Також розглядаються версії про вербування та депресію.

За інформацією пабліків, незадовго до зникнення опозиціонерки до Білорусі повернувся її колишній чоловік. Відомо, що від лютого Мельникова перебувала на лікарняному через наслідки коронавірусу та скаржилася на слабкий психологічний стан.

Як повідомив Латушко, телефон Мельникової від 19 березня перебуває у Білорусі. За словами опозиціонера, телефон знайшли «технічним способом», тобто вирахували його місце розташування.

Латушко написав заяву до правоохоронних органів Польщі.

«Ми сподіваємося на краще, але розуміємо, що провідні діячі демократичних сил Білорусі є пріоритетними цілями спецслужб режимів у Білорусі та Росії», — написав опозиціонер у Мережі.

Своєю чергою речник МВС Польщі Яцек Добжинський заявив, що Мельникова вже кілька тижнів не перебуває на території країни. Він наголосив, що польські спецслужби співпрацюватимуть із спецслужбами інших держав та Координаційною радою Білорусі для встановлення місця перебування опозиціонерки.

Зауважимо, 2020 року Мельникову двічі затримували під час протестів у Білорусі, через що вона з родиною виїхала спершу до України, а потім до Польщі. Там вона приєдналася до команди Латушка та Тихановської.

Координаційна рада із забезпечення трансферу влади — недержавний політичний і громадський орган, що виник на тлі протестів проти фальсифікації виборів у Білорусі у серпні 2020 року.

До слова, раніше екслідер організації «Правий сектор» Дмитро Ярош розповів, як 1999 року проводив підготовку до повалення режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.