У Польщі жорстко "рознесли" Орбана та його прихильників

Прем'єр-міністр Угощини Віктор Орбан / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко розкритикував очільника уряду Угорщини Віктора Орбана та тих, хто його підтримує.

У своєму дописі на платформі Х він пояснив, чому підтримка Орбана є неприйнятною.

Очільник польської дипломатії нагадав, що Москва підтримує Орбана, бо той саботує Європейський Союз, блокує санкції та гроші для України.

«Отже той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це справді так просто», — зазначив Сікорський.

Допис очільника МЗС Польщі з’явився після того, як минулого понеділка президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся з Віктором Орбаном у Будапешті на святкуванні Дня польсько-угорської дружби.

Цей крок був широко розкритикований польськими політиками, зокрема прем’єр-міністром Дональдом Туском та власне Радославом Сікорським.

Як повідомлялося раніше, Угорщина перебуває у фінальній фазі кампанії перед парламентськими виборами, які заплановані на 12 квітня. Нещодавні опитування показують, що партія Орбана «Фідес» може втратити владу після багатьох років правління. Її витісняє найбільша опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра.

Вибори в Угорщині — як критикують Орбана

Нагадаємо, під час передвиборчого турне Віктора Орбана у місті Дьєр прихильники опозиційної партії «Тиса» та інші невдоволені освистали чинного прем’єр-міністра Угорщини. Вони скандували антиурядові гасла та мали плакати з питаннями про корупцію та економічну кризу.

У Європарламенті Віктора Орбана назвали не патріотом своєї країни, а «корисним ідіотом» Росії та Китаю. У своєму виступі німецький депутат Моріц Кернер нагадав, що за часів правління Орбана Угорщина офіційно стала однією з найбідніших і найкорумпованіших у Євросоюзі.

Тим часом ЄС відклав затвердження кредитного плану для Угорщини на суму понад 16 млрд євро. Рішення Брюсселя безпосередньо пов’язане з позицією уряду Віктора Орбана, який блокує надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.