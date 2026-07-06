У Польщі жорстко відповіли на заяви Кремля про провокації: що відповів Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, який назвав попередження про можливі російські провокації «залякуванням» та «західною пропагандою». Польський міністр порівняв нинішні заперечення Москви з її поведінкою напередодні повномасштабного нападу на Україну у 2022 році.

Про це очільник МЗС Польщі заявив під час брифінгу, повідомляє видання RMF24.

Сікорський про заяви Кремля — що відповів

«Те саме вони говорили за тижні до вторгнення в Україну», — сказав Сікорський.

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Він підкреслив, що тоді у Москві також не визнавали своїх агресивних планів.

«Адже вони категорично заперечували, що мають будь-які наміри атакувати Україну», — додав він.

Сікорський зауважив, що доки Україна продовжує оборонятися, Росія не має сил для великого наступу на країни Заходу. Проте, за його словами, Кремль все одно здатний влаштовувати менші провокації.

Під час брифінгу міністр також прокоментував надання президентом Володимиром Зеленським почесного найменування «Героїв УПА» одній з українських військових частин. Сікорський зазначив, що «одне невдале рішення президента Зеленського» не скасовує того, що російський диктатор Володимир Путін є спільною загрозою для України, Польщі та НАТО.

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«Керуватися лише емоціями — це геополітика незрілих людей», — сказав глава польської дипломатії, закликавши тверезо оцінювати спільні безпекові ризики.

Росія «пробиває» кордони НАТО — останні новини:

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков знову повторив пропаганду проти України. У коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну він заявив, що Україні нібито загрожує розпад, бо Польща наче хоче забрати собі частину українських земель.

Також США та європейські розвідки попереджають, що Росія найближчими місяцями готує військові провокації проти Польщі та країн Балтії. Через постійні загрози і порушення повітряного простору російськими дронами польська влада активно готується до оборони — у країні створюють величезний армійський резерв і заздалегідь навчають цивільне населення на випадок початку війни.

До слова, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що не виключає ймовірності ескалації з боку Росії проти країн НАТО. Проте він вважає, що наразі Москва не має ресурсів для повномасштабного нападу на Альянс.

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