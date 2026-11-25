Поліція.

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У польському місті Бидгощ група місцевих жителів напала на двох українських підлітків. Інцидент стався увечері 21 листопада на території торговельного центру.

Про це повідомляє польська щоденна газета Express Bydgoski.

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Як повідомили правоохоронці, поліція отримала заяву про образи на національному ґрунті щодо 15-річної громадянки України та хлопця, який її супроводжував.

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За неофіційною інформацією радіостанції Radio PiK, спочатку група поляків чіплялася до підлітків, штовхала їх і ображала просто в торговельному центрі. Однак після виходу з галереї конфлікт переріс у фізичний напад. Унаслідок побиття 15-річна українка отримала перелом носа.

Наразі обставини інциденту з’ясовують співробітники міської поліції Бидгоща. Правоохоронці вже допитали свідків і планують вилучити записи камер відеоспостереження торговельного центру.

Однією з основних версій, яку перевіряють слідчі, є образа неповнолітньої дівчини через її національність. У поліції поки не розголошують інших подробиць через розслідування.

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