У Польщі жорстоко побили трьох українців через їхню національність

Один з нападників на українців у Варшаві

У варшавському районі Бялоленка ввечері 4 вересня стався жорстокий напад на молодих громадян України. За інформацією поліції, зловмисники спершу ображали українців нецензурною лайкою через походження, а згодом застосували фізичну силу.

Про це повідомляє Raport Warszawski.

Біля одного з магазинів Варшави невідомі спровокували конфлікт, а потім троє з них жорстоко побили іноземців. Очевидиця події, яка перебувала поруч із потерпілими, викликала поліцію та зафіксувала напад на відео.

На виклик прибули співробітники слідчо-оперативної групи. Вони зібрали докази, опитали свідків і підготували орієнтування на нападників. Одному з потерпілих знадобилася допомога медиків.

«Поліцейські негайно розпочали дії, щоб встановити та затримати нападників», — зазначила надкомісар Поліна Онишко.

Вирішальним доказом стало відео від свідка. Уже наступного дня правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, а трохи пізніше в одній із квартир — ще двох нападників віком 28 та 36 років. Під час обшуку у старшого з них виявили синтетичний наркотик мефедрон.

Затриманим висунули обвинувачення:

41-річний чоловік відповідатиме за участь у побитті;

28-річному інкримінують тілесні ушкодження, національні образи та погрози свідкові;

36-річному закидають побиття, образи та зберігання наркотиків, причому його обтяжує рецидив.

Суд постановив застосувати до підозрюваних поліцейський нагляд і заборонив їм контактувати з потерпілими та один з одним.

У Польщі за побиття та образи на національному ґрунті передбачене покарання до п’яти років ув’язнення, а для рецидивіста — ще суворіше. Поліція підкреслює, що мотив злочину був пов’язаний саме з національністю жертв.

Нагадаємо, раніше у Варшаві поляк жорстоко побив українку на паркінгу через конфлікт за місце для авто. Жінкане помітила, що позаду неї був автомобіль, який намагався в’їхати на паркувальне місце. Водій не посигналив, а в’їхав в українку.

До слова, у Берліні 51-річний українець став жертвою нападу з ножем через національність: він отримав серйозне поранення.