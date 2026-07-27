У Польщі жорстоко побили українську пару: причина шокує (відео)

Побиття української пари в Польщі / © Скриншот з відео Karina Kitsai

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У Польщі в одному з магазинів сталася жорстока бійка, під час якої нападники побили українську пару через акцент. Постраждалі мають травми, підозру на струс мозку та потребують медичної допомоги.

Про це у Threads повідомила користувачка Каріна Кіцай.

Українка закликала максимально поширити інформацію про напад на її доньку Настю та її хлопця Максима.

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«Прошу про максимальний розголос! Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі», — йдеться у дописі жінки.

Кіцай зазначила, що її донька зазнала тяжких травм. Наразі лікарі накладають їй шви на шиї. У Насті та її хлопця також підозрюють струс мозку.

«Як мати, я не можу передати словами той біль, страх і відчай, які зараз переживаю. Я благаю всіх небайдужих допомогти поширити цей допис. Особливо звертаюся до поляків — будь ласка, допоможіть зробити так, щоб про цей напад дізналося якомога більше людей», — закликала жінка.

За словами Кіцай, нападниками були поляки. Вона стверджує, що причиною агресії став український акцент.

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«Всі — поляки. Причина — український акцент, який вони почули в магазині. І цей третій був з ними разом», — заявила українка.

Дата публікації 09:52, 27.07.26 Кількість переглядів 46 У Польщі побили українську пару через акцент

Нагадаємо, у Польщі невідомий двічі обстріляв вікно квартири українських біженців через те, що вони розмовляли рідною мовою. За тиждень до цього нападник уже викрикував їм ксенофобські образи. Поліція приїхала на виклик лише за дві години — після того, як інцидент набув розголосу в Мережі.

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