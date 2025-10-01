У Польщі жорстоко познущалися із 23-річного українця

Українця побили у Польщі / © скриншот з відео

У польському місті Вроцлаві група місцевих підлітків обманом виманила на зустріч у безлюдному місці 23-річного громадянина України. Після цього молоді поляки жорстоко познущалися з українця: його побили та намалювали нацистську символіку на обличчі.

Про інцидент, який стався у вересні, у середу, 1 жовтня, повідомила поліція Вроцлава.

За інформацією слідчих, підлітки створили фальшивий профіль у соціальних мережах на ім’я 16-річної дівчини, нібито зацікавленої в сексуальних контактах.

Від імені вигаданої неповнолітньої дівчини зловмисники домовилися про зустріч із 23-річним чоловіком. Коли він з’явився у призначеному місці, на нього напали.

«Зловмисники не лише побили жертву, але й поголили йому голову та намалювали на обличчі нацистську символіку, записуючи весь інцидент на відео», — йдеться у повідомленні вроцлавської поліції.

Кадри знятого підлітками відео опублікували на сайті поліції. На відео видно, як група чоловіків у масках фізично б’є чоловіка, який сидить на землі.

«Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви», — наголосили в поліції.

Наразі тривають слідчі дії для визначення ролі кожного учасника інциденту.

Польські правоохоронці наголосили, що про будь-які підозри щодо сексуальних домагань до неповнолітніх слід негайно повідомити правоохоронні органи.

«Самостійні дії та спроби „здійснити правосуддя“ можуть призвести до трагічних наслідків — як для жертви, так і для винних», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у польській Легниці невідомі вандали пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола української греко-католицької церкви.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що хвиля антиукраїнських настроїв у Польщі зростає, зокрема, завдяки старанням Кремля.