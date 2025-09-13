ТСН у соціальних мережах

У Польщі зрізали хрест з української церкви, посол України вимагає покарання винних

У переддень Воздвиження Чесного Хреста у Легниці пошкодили український храм.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
У польській Легниці невідомі вандали пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, завдавши шкоди святині української громади.

Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар у Facebook.

«Сьогодні, у переддень великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці. Посольство України в Республіці Польща вже у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців», — написав він.

Посол України в Польщі звернувся до польських правоохоронців із публічним закликом розслідувати акт вандалізму проти української громади. Він закликав зробити все можливе, щоб цей та всі подібні злочини проти українців і українських установ отримали правове завершення та призвели до судових вироків відповідно до законодавства Польщі.

Дипломат також звернувся до польських партнерів та громадськості з проханням реагувати на антиукраїнські прояви в суспільстві. Посол наголосив, що для польського народу, як і для українського, пошкодження церков є неприпустимим за будь-яких обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Польщі українка отримала у Viber повідомлення, яке виглядало так, ніби його надіслав президент Володимир Зеленський.

