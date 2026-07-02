У Польщі відреагували на створення Українського національного пантеону / © Unsplash

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Голова Канцелярії президента Польщі Збіґнєв Боґуцький різко відреагував на ухвалений Верховною Радою закон про створення Українського національного пантеону. За його словами, вшанування Степана Бандери та діячів, яких у Польщі вважають відповідальними за Волинську трагедію, суперечить європейським цінностям і лише загострює історичні суперечності між країнами.

Про це Боґуцький заявив під час спілкування з журналістами у польському Сеймі, передає Рap.pl.

Закон про Український національний пантеон був ініційований президентом Володимиром Зеленським. Документ передбачає створення меморіального комплексу для вшанування борців за незалежність України. Представляючи законопроєкт, глава держави наголосив, що Україна самостійно визначає, кого вважати своїми героями.

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«Ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — заявив Зеленський.

Після ухвалення закону польська сторона виступила з критикою.

За словами Боґуцького, Україна має суверенне право ухвалювати власні закони, однак, на його переконання, окремі рішення можуть негативно впливати на двосторонні відносини.

«Прославлення Бандери та злочинців, які вчинили геноцид на Волині та у Східній Малопольщі, — це не шлях до західного світу, спільних європейських і трансатлантичних цінностей», — сказав очільник Канцелярії президента Польщі.

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Він також додав, що Варшава не змінить своєї позиції щодо історичної пам’яті.

«Польща та президент Республіки Польща ніколи з цим не погодяться. Голос жертв і досі лунає, і його не може заглушити голос бандерівців», — заявив Боґуцький.

Крім того, польський чиновник назвав дії української сторони «конфронтаційними» та висловив переконання, що вони не сприяють розвитку партнерських відносин.

Історичні суперечки між Києвом і Варшавою тривають

Тема історичної пам’яті залишається одним із найчутливіших питань у відносинах України та Польщі. Останніми роками дискусії точаться навколо оцінки діяльності Української повстанської армії, Волинської трагедії, проведення ексгумацій польських жертв на території України та вшанування діячів українського визвольного руху.

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Додаткове напруження викликали й заяви нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, який раніше, ще очолюючи польський Інститут національної пам’яті, називав українську Галичину терміном «Східна Малопольща». Українські історики тоді розкритикували таку риторику, наголосивши, що цей термін має політичне походження та використовувався міжвоєнною Польщею для інтеграції українських земель у польський історичний наратив.

Новий закон про Український національний пантеон був ухвалений на тлі цих тривалих історичних дискусій, які й надалі залишаються одним із найскладніших питань українсько-польського діалогу.

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