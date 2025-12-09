- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 2 хв
У Польщі зростає рівень життя українців — все менше з них хочуть повертатися додому
Дослідження NBP показало, що через зростання зарплат у Польщі, через що 51% довоєнних мігрантів та 24% біженців не планують повертатися до України.
Рівень інтеграції українських громадян у Польщі стрімко покращується вже третій рік поспіль. Зростають зарплати українців, зменшуються обсяги грошових переказів додому, а кожен четвертий біженець і понад половина довоєнних мігрантів не планують повертатися до України.
Про це йдеться у дослідженні Народного банку Польщі (NBP) та даними Gremi Personal.
Економічні показники та доходи
Покращення економічного становища українців у Польщі стає ключовим фактором інтеграції.
Середня зарплата українців зростає темпами, подібними до загальної динаміки польської економіки. Найвищі доходи традиційно фіксуються у сферах IT, будівництва та транспорту.
2025 року українці здебільшого живуть на гроші, зароблені в Польщі: для довоєнних мігрантів робота забезпечує 92% доходу, для біженців — 78%.
NBP фіксує зниження грошових переказів в Україну, оскільки мігранти більше витрачають кошти безпосередньо у Польщі.
Зросла частка людей зі стабільною роботою, але близько 36% біженців усе ще працюють не за кваліфікацією. Генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич зазначив, що це "значні втрати людського капіталу", потенціал якого наразі використовується не в повному обсязі.
Соціальна адаптація та плани на майбутнє
Зміни відбуваються і в соціальній сфері. Переважна більшість українців (81%) забезпечують себе житлом без сторонньої допомоги (72% орендують, 9% купують). У колективних центрах залишаються переважно люди віком 45+.
Значно покращилася мовна адаптація: 63% респондентів вже добре чи вільно володіють польською. Лише 4% не знають мови.
Також зросла частка українців, які проживають у Польщі з партнерами, тоді як серед біженців спостерігається зменшення сімей із дітьми.
Небажання повертатися
Ключовий показник інтеграції — плани на довгострокове проживання:
Довоєнні мігранти. 51% хочуть залишитися у Польщі назавжди, 37% не мають конкретних планів.
Біженці. 24% планують залишитися у Польщі назавжди, а 56% не мають конкретних планів.
Найбільше тих, хто планує довгострокове життя в Польщі, мешкає на заході країни.
Найпопулярніші вакансії
Упродовж дев’яти місяців 2025 року українці найчастіше шукали роботу в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.
Працівники з пакування та сортування товарів на складах та в логістичних центрах — майже 49% кандидатів.
Аграрні та пов’язані з обробкою продуктів напрями — 11,2%.
Раніше стало відомо, скільки молодих українських чоловіків у віці 18-22 років легалізувалося після зміни в законодавстві.