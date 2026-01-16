Прапор Польщі

Реклама

У Польщі перед судом постануть п’ятеро чоловіків, яких звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами та організації диверсій. Група планувала відправляти поштові посилки з замаскованою вибухівкою до країн Північної Америки та Західної Європи.

Про це офіційно повідомила Національна прокуратура Польщі.

Слідство встановило, що обвинувачені діяли в інтересах розвідувальних служб РФ. До складу групи входили четверо громадян України та один росіянин. Головною метою зловмисників була дестабілізація логістичної та авіаційної інфраструктури шляхом здійснення терактів.

Реклама

Прокурори розкрили ролі учасників злочинної групи.

Владислав Д. займався підготовкою посилок, у яких були приховані запальні пристрої та вибухівка. Ці небезпечні пакунки планувалося відправити до Великої Британії, а також розповсюджувати на території Польщі.

В’ячеслав С. відповідав за планування «майбутніх диверсійних дій». Його завданням було відправлення тестових посилок до Сполучених Штатів Америки та Канади для перевірки каналів доставлення.

Владислав Б. виконував логістичні функції: його звинуватили в отриманні, зберіганні та транспортуванні небезпечних вантажів маршрутом між литовськими містами Вільнюс і Каунас. Загалом до суду скеровано п’ять обвинувальних актів.

Реклама

Як відреагували в Україні

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак наголосив на серйозності інкримінованих злочинів. За скоєне всім п’ятьом фігурантам загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Українська сторона підтвердила свою участь у розкритті цієї мережі. В коментарі агентству Reuters речник Міністерства закордонних справ України повідомив, що ідентифікація та затримання підозрюваних відбувалися у тісній співпраці з українськими правоохоронцями.

У МЗС також звернулися до громадян із закликом бути пильними та категорично ігнорувати пропозиції «легкого заробітку», які можуть надходити від представників російських спецслужб, адже це веде до співучасті в тяжких злочинах.

Нагадаємо, у Варшаві поліція затримала 36-річного громадянина України, який викрав 9-річного хлопчика в районі Бялоленка. Чоловік, колишній партнер матері дитини та не її законний опікун, забрав хлопчика з квартири після сварки попри заперечення жінки.

Реклама

Дитину кілька годин утримували на вулиці, після тривалих переговорів поліція визволила хлопчика та передала його медикам. Підозрюваний перебуває під вартою, правоохоронці з’ясовують мотиви його дій і можливий вплив психоактивних речовин.