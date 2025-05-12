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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі звинуватили українців у підпалі ТЦ на замовлення російських спецслужб

Польська прокуратура звинуватила двох українців у причетності до пожежі у ТЦ Marywilska 44 у Варшаві. За версією слідства, дії координувалися російськими спецслужбами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві.

Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві. / © PAP

Польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України у справі масштабної пожежі в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві. За даними слідства, за підпалом стояли російські спецслужби.

Як повідомляє RMF FM, слідство встановило, що пожежа, яка повністю знищила понад 1400 магазинів та сервісних точок у ТЦ Marywilska 44 у травні 2024 року, була навмисною.

До диверсійного акту причетна організована група щонайменше з восьми осіб, частина з яких діє за межами Польщі — зокрема в Росії та Литві.

Серед обвинувачених — двоє громадян України. Один з них, Данило Б., за версією слідства, мав завдання зняти відео пожежі та гасіння й передати його до РФ для подальшої публікації у соціальних мережах. Інший — Олександр Ст. — імовірно виступав замовником записів. Прокуратура підозрює, що обидва діяли за вказівкою російських спецслужб.

Замовлення із РФ і точні інструкції через месенджери

Польські слідчі підкреслюють, що завербовані особи отримували детальні інструкції через зашифровані канали у соцмережах, зокрема — як і де розміщувати вибухівку або засоби підпалу, і як активувати їх дистанційно. За словами представника Національної прокуратури Пшемислава Новака, мотив дій був не ідеологічним, а фінансовим — “людей використовували за малі гроші”.

Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві. / © PAP

Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві. / © PAP

Данило Б. наразі перебуває під вартою у Литві. Його підозрюють не лише в підпалі, а й у співпраці з іноземною розвідкою проти Польщі. Олександр Ст., за повідомленнями прокуратури, наразі перебуває в Росії. На нього видано ордер на арешт, а також подано запит на видачу за Європейським ордером.

Серія диверсій та інші підозрювані

Ця ж група фігурує і в іншому розслідуванні — з підпалу великого магазину у Вільнюсі. Частина учасників вже затримана, пошук інших триває. Слідство припускає, що в Польщі діють кілька подібних, незалежних диверсійних осередків, пов’язаних з російською розвідкою.

Нагадаємо і про диверсії з автомобілями у Німеччині, які також організувала Росія.

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